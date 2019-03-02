Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Hangisi "tabiat" kelimesiyle aynı kökten gelir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangisi "tabiat" kelimesiyle aynı kökten gelir? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 2.3.2019 23:21Güncelleme Tarihi: 2.3.2019 23:24