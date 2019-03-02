Zor Hadi ipucu sorusu cevabı: Starwars düelloları gerçek hayatta olmuş mudur? 2 Mart Hadi ipucu sorusu yanıtı…

Son dönemin en popüler bilgi yarışmalarından olan ve her programına yüzbinlerce kişi tarafından katılım sağlanan Hadi, bugün 22.00'da Zor Hadi olarak yayınlanacak. Yarışmaya katılmak isteyen adaylar ise, program öncesi ipucu sorusunun yanıtını aramaya başladılar. Her program öncesi yarışma ile ilgili bir ipucu vererek yarışmacılara bir avantaj tanıyor. Hadi'nin bugün yaptığı paylaşım ise şu şekilde 'Starwars düelloları desek? Sizce gerçek hayatta bir spor dalı olarak geçmiş midir? ' olarak yayınlandı. İşte 22.00'da gerçekleşecek olan Zor Hadi ipucu sorusu cevabı…

22.00 ZOR HADİ İPUCU SORUSU CEVABI!