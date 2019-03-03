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ipucu sorusu cevabı: Dikdörtgen üzerine dizilmiş altı kabartılmış noktadan oluşan nedir? 3 Mart 2019

Türkiye'nin sevilen canlı bilgi yarışması , eğlendirerek kazandırmaya devam ediyor. Merakla beklenen bugünün ipucu sorusu belli oldu! Yarışmaya sayılı dakikalar kala yarışmacılar bugünkü hadi ipucu sorusunun yanıtını araştırıyor. 1821 yılında geliştirilen ve iki kolon taşıyan dikdörtgen düzen üzerine dizilmiş altı kabartılmış noktadan oluşan ile ilgili sorulan sorunun cevabı Hadi yarışmacılarında merak uyandırdı. Dikdörtgen üzerine dizilmiş altı kabartılmış noktadan oluşan alfabenin adı nedir? İşte cevabı!

Giriş Tarihi: 3.3.2019 16:20 Güncelleme Tarihi: 3.3.2019 16:21
Hadi ipucu sorusu cevabı: Dikdörtgen üzerine dizilmiş altı kabartılmış noktadan oluşan alfabe nedir? 3 Mart 2019

Türkiye'nin ilk canlı mobil yarışması Hadi'de heyecan tam gaz devam ediyor. Bugünün 'Ailece Hadi' yarışmasının ipucu sorusu belli oldu. Peki, bugün sorulacak Hadi ipucu sorusu ve cevabı nedir? Hadi'nin yayınladığı ipucu sorusunu " Dikdörtgen üzerine dizilmiş altı kabartılmış noktadan oluşan alfabe nedir?" şeklinde özetleyebiliriz. Bu sorunun yanıtını sizler için araştırdık.

Hadi resmi Instagram hesabı tarafından yapılan paylaşım şu şekilde:

Ailece hadi bugün 19.30'da!
İpucumuz bir alfabe türünden geliyor sevgili hadiciler! 1821 yılında geliştirilen ve iki kolon taşıyan dikdörtgen düzen üzerine dizilmiş altı kabartılmış noktadan oluşan alfabe desek? Ne olduğunu biliyor musunuz?

İşte bugünkü Hadi ipucu sorusunun cevabı...

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Hadi ipucu sorusu cevabı: Dikdörtgen üzerine dizilmiş altı kabartılmış noktadan oluşan alfabe nedir? 3 Mart 2019
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