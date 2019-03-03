Hadi ipucu sorusu cevabı: Dikdörtgen üzerine dizilmiş altı kabartılmış noktadan oluşan alfabe nedir? 3 Mart 2019

Türkiye'nin ilk canlı mobil yarışması Hadi'de heyecan tam gaz devam ediyor. Bugünün 'Ailece Hadi' yarışmasının ipucu sorusu belli oldu. Peki, bugün sorulacak Hadi ipucu sorusu ve cevabı nedir? Hadi'nin yayınladığı ipucu sorusunu " Dikdörtgen üzerine dizilmiş altı kabartılmış noktadan oluşan alfabe nedir?" şeklinde özetleyebiliriz. Bu sorunun yanıtını sizler için araştırdık.

Hadi resmi Instagram hesabı tarafından yapılan paylaşım şu şekilde:

Ailece hadi bugün 19.30'da!

İpucumuz bir alfabe türünden geliyor sevgili hadiciler! 1821 yılında geliştirilen ve iki kolon taşıyan dikdörtgen düzen üzerine dizilmiş altı kabartılmış noktadan oluşan alfabe desek? Ne olduğunu biliyor musunuz?

İşte bugünkü Hadi ipucu sorusunun cevabı...