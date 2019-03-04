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1961 yılında Türk işçi ve mühendisleri tarafından Türkiye'de üretilen ilk buharlı lokomotofin adı nedir?
1961 yılında Türk işçi ve mühendisleri tarafından Türkiye'de üretilen ilk buharlı lokomotofin adı nedir?
Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve 1961 yılında Türk işçi ve mühendisleri tarafından Türkiye'de üretilen ilk buharlı lokomotofin adı nedir? sorusu merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 4.3.2019 22:12Güncelleme Tarihi: 4.3.2019 22:14
İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 1961 yılında Türk işçi ve mühendisleri tarafından Türkiye'de üretilen ilk buharlı lokomotofin adı nedir? sorusu ve cevabı...