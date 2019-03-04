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1961 yılında Türk işçi ve mühendisleri tarafından 'de üretilen ilk buharlı lokomotofin adı nedir?

Dünyanın en çok kazandıran ve 'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. 'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve 1961 yılında Türk işçi ve mühendisleri tarafından Türkiye'de üretilen ilk buharlı lokomotofin adı nedir? sorusu merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 4.3.2019 22:12 Güncelleme Tarihi: 4.3.2019 22:14
1961 yılında Türk işçi ve mühendisleri tarafından Türkiye'de üretilen ilk buharlı lokomotofin adı nedir?

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 1961 yılında Türk işçi ve mühendisleri tarafından Türkiye'de üretilen ilk buharlı lokomotofin adı nedir? sorusu ve cevabı...

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1961 yılında Türk işçi ve mühendisleri tarafından Türkiye'de üretilen ilk buharlı lokomotofin adı nedir?
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