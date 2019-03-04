Hadi Futbol gecesi ipucu sorusu cevabı: 2002 FİFA Dünya Kupası finalistleri kimler? 4 Mart Hadi İpucu sorusu yanıtı…

Son dönemin en popüler ve en çok izlenen bilgi yarışmalarından olan ve her yarışmasına yüzbinlerce kişi tarafından katılım sağlanan Hadi'nin bu akşam yapacağı Spor gecesi için ipucu sorusu yayınlandı. Hadi İnstagram hesabından şu şekilde bir paylaşım yapıldı: 2002 yılında FIFA Dünya Kupasında şampiyonluğa ne kadar yaklaştığımızı hatırlıyorsunuz değil mi? Peki finalistleri hatırlıyor muyuz? Peki, 2002 FİFA Dünya Kupası Finalistleri kimlerdir? 4 Mart Hadi İpucu sorusu yanıtı…

2002 DÜNYA KUPASI FİNALİSTLERİ KİMLERDİR? 4 MART HADİ İPUCU SORUSU CEVABI