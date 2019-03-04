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Hangisi Adile Naşit'in Yeşiçam filmlerinde canlandırdığı karakterlerden birinin adı değildir?

Dünyanın en çok kazandıran ve 'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Hangisi Adile Naşit'in Yeşiçam filmlerinde canlandırdığı karakterlerden birinin adı değildir? sorusu merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 4.3.2019 22:37
Hangisi Adile Naşit'in Yeşiçam filmlerinde canlandırdığı karakterlerden birinin adı değildir?

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangisi Adile Naşit'in Yeşiçam filmlerinde canlandırdığı karakterlerden birinin adı değildir? sorusu ve cevabı...

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Hangisi Adile Naşit'in Yeşiçam filmlerinde canlandırdığı karakterlerden birinin adı değildir?
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