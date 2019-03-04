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Japon bilim insanları tarafından dondurulduktan yaklaşık 31 yıl sonra çözdürülüp sağlıklı yavrular üretmeye devam eden hangisidir?

Dünyanın en çok kazandıran ve 'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. 'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Japon bilim insanları tarafından dondurulduktan yaklaşık 31 yıl sonra çözdürülüp sağlıklı yavrular üretmeye devam eden hangisidir? sorusu merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 4.3.2019 21:34 Güncelleme Tarihi: 4.3.2019 21:39
Japon bilim insanları tarafından dondurulduktan yaklaşık 31 yıl sonra çözdürülüp sağlıklı yavrular üretmeye devam eden hangisidir?

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Japon bilim insanları tarafından dondurulduktan yaklaşık 31 yıl sonra çözdürülüp sağlıklı yavrular üretmeye devam eden hangisidir? sorusu ve cevabı...

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Japon bilim insanları tarafından dondurulduktan yaklaşık 31 yıl sonra çözdürülüp sağlıklı yavrular üretmeye devam eden hangisidir?
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