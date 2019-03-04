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Şark Bülbülü'ndeki Mazlum Doktor Civanım'daki Gaffur karakterlerini canlandıran oyuncu kimdir?

Dünyanın en çok kazandıran ve 'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. 'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Şark Bülbülü'ndeki Mazlum Doktor Civanım'daki Gaffur karakterlerini canlandıran oyuncu kimdir? sorusu merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 4.3.2019 21:49
Şark Bülbülü'ndeki Mazlum Doktor Civanım'daki Gaffur karakterlerini canlandıran oyuncu kimdir?

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Şark Bülbülü'ndeki Mazlum Doktor Civanım'daki Gaffur karakterlerini canlandıran oyuncu kimdir? sorusu ve cevabı...

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Şark Bülbülü'ndeki Mazlum Doktor Civanım'daki Gaffur karakterlerini canlandıran oyuncu kimdir?
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