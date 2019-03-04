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Şark Bülbülü'ndeki Mazlum Doktor Civanım'daki Gaffur karakterlerini canlandıran oyuncu kimdir?
Şark Bülbülü'ndeki Mazlum Doktor Civanım'daki Gaffur karakterlerini canlandıran oyuncu kimdir?
Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Şark Bülbülü'ndeki Mazlum Doktor Civanım'daki Gaffur karakterlerini canlandıran oyuncu kimdir?
sorusu merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 4.3.2019 21:49
İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Şark Bülbülü'ndeki Mazlum Doktor Civanım'daki Gaffur karakterlerini canlandıran oyuncu kimdir? sorusu ve cevabı...