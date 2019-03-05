Hadi ipucu sorusu: Ahbap organizasyonu deyince aklınıza neler geliyor?

Hadi ipucu sorusu bugünün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Sosyal medyada başlayan Ahbap organizasyonu deyince sizin aklınıza neler geliyor?

Mobil canlı para ödüllü bilgi yarışmasını bugün ünlü manken Özge Ulusoy sunacak. Özge Ulusoy'un sunumuyla 20.000 TL'lik hadi magazin yarışması bugün 13:15'te talihlileri bekliyor. AHBAP organizasyonu deyince sizin aklınıza neler geliyor? Hadi İpucu sorusunun bugünkü cevabı: HALUK LEVENT

Ünlü sanatçı Haluk Levent, sosyal medyada en çok pozitif örnek olan uygulamalardan biri olan Ahbap'ın simgesi durumunda yer alıyor. Hadi ipucu sorusunun cevabı da Haluk Levent...

AHBAP NEDİR?

Ahbap, Anadolu kültür hazinesinin birleştirici ve dönüştürücü birikimini, çağdaş bilgi ve teknolojinin olanaklarıyla geliştirerek geleceğe taşımak üzerine kurulu, dayanışmaya, paylaşıma ve sevgi üzerinden aidiyete dayalı değer sistemleri ile çalışan, bir işbirliği hareketidir.

Sadece Yaşama değil, Yaşam Hakkı:

Yaşama hakkı, nefes alma, yemek, su gibi, canlının hayatını devam ettirebilmesi için gerekli asgari şartların sağlanmasıdır.Yaşam hakkı ise sosyal, kültürel, ekonomik olarak çağdaş olanaklara ulaşabiliyor olmasıdır.Birey, kendinden öncekilerin dünyaya bıraktığı sorunların muhatabı olarak doğuyorsa, dünya kaynaklarına ve insanlığın bilgi hazinesine de ortak olarak doğuyor olmalıdır.Bu nedenlerle, her birey, bedeli toplum tarafından ödenmekte olan sosyal, kültürel, hayati ihtiyaçlardan eşit olarak faydalanmalıdır. Ahbap, bu ihtiyaçlara acil erişim zaruretinde olan kişiler için, toplumsal dinamikleri ve dayanışma değerlerini harekete geçirerek, kısa/orta/uzun vadeli çalışmalar yapmaktadır.