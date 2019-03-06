Hadi İpucu sorusu cevabı: Ay yıldızlı sporcuların 13 rekorla döndüğü şampiyona hangi ülkede düzenlenmiştir? Hadi İpucu sorusu cevabı

Son dönemin en popüler bilgi yarışmalarından olan Hadi bu akşam saat 20.30'da yapacağı bilgi yarışması için ipucu sorusu yayınladı. Yarışmaya katılım sağlamak isteyen bireyler program öncesi kendilerine bir soru avantajı sağlamak için her bilgi yarışması öncesi Hadi İpucu sorusu nedir? sorusuna yanıt arıyorlar. Bu akşam 20.30'da yayınlayacağı soru ise şu şekilde: 'Ay yıldızlı sporcuların 13 rekorla döndüğü şampiyona hangi ülkede düzenlenmiştir biliyor muyuz?' İşte Hadi'nin bu akşamki ipucu sorusunun yanıtı...

6 MART HADİ İPUCU SORUSU! AY YILDIZLI SPORCULARIN 13 REKORLA DÖNDÜĞÜ ŞAMPİYONA HANGİ ÜLKEDE DÜZENLENMİŞTİR?

Mobil platformların ilk canlı bilgi yarışması olan Hadi'nin 20.30'daki İpucu sorusunun cevabına bu başlık altından ulaşabilirsiniz...