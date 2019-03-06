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Hadi ipucu sorusu cevabı: Yunan mitolojisinde aşk tanrısı Afrodit hangi insanla, ölümlü ile aşk yaşamıştır?- Hadi 6 Mart

Bugünün ilk Hadi ipucu sorusu Yunan mitolojisindeki aşk tansırı Afrodit ile ilgili! Sevilen canlı bilgi yarışması Hadi, bu sabah ilk yarışmasıyla kullanıcılarla buluşacak. On binlerce akıllı telefon kullanıcısı tarafından oynanan Hadi bilgi yarışmasının ilk ipucu sorusu merak konusu oldu. Soruyu "Yunan mitolojisinde aşk tanrısı Afrodit hangi insanla, kiminle aşk yaşamıştır?" şeklinde özetleyebiliriz. Resmi instagram hesabında hadi ipucu sorusunun yayınlanmasıyla birlikte insanlar yanıtını araştırmaya başladı. İşte Yunan aşk tanrısı olarak bilinen Afrodit hakkında bilgiler...

Giriş Tarihi: 6.3.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 6.3.2019 09:47
Hadi ipucu sorusu cevabı: Yunan mitolojisinde aşk tanrısı Afrodit hangi insanla, ölümlü ile aşk yaşamıştır?- Hadi 6 Mart

Hadi'nin 6 Mart çarşamba tarihli yarışmalarından ilkinin ipucu sorusu geldi! Hadi'de bugünün ilk ipucu sorusu Yunana mitolojisindeki Aşk tanrısı olan Afrodit ile ilgili. Türkiye'nin ilk canlı mobil yarışması Hadi'de heyecan tam gaz devam ediyor ve kullanıcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bugünün (6 Mart Çarşamba) ikinci Hadi yarışmasının ipucu sorusu belli oldu. Peki, bugün sorulacak Hadi ipucu sorusu ve yanıtı nedir? Hadi'nin yayınladığı soru "Yunan mitolojisinde aşk tanrısı Afrodit hangi insanla, ölümlü ile aşk yaşamıştır?" şeklinde. Yarışmanın ilk ipucu sorusunun yanıtını sizler için araştırdık.

Hadi tarafından yayınlanan ipucu sorusu açıklaması şöyle:

hadi bugün 12.30'da!
Yunan mitolojisine ne kadar hakimsiniz sevgili hadiciler? Bugünkü ipucumuz güzellik ve aşk tanrıçası olarak bilinen Afrodit'in efsanesinden geliyor. Afrodit'in tanrılar dışında bir ölümlüyle de aşk yaşadığını biliyor muydunuz?

İşte cevabı!

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Hadi ipucu sorusu cevabı: Yunan mitolojisinde aşk tanrısı Afrodit hangi insanla, ölümlü ile aşk yaşamıştır?- Hadi 6 Mart
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