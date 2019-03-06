Hadi ipucu sorusu cevabı: Yunan mitolojisinde aşk tanrısı Afrodit hangi insanla, ölümlü ile aşk yaşamıştır?- Hadi 6 Mart

Hadi'nin 6 Mart çarşamba tarihli yarışmalarından ilkinin ipucu sorusu geldi! Hadi'de bugünün ilk ipucu sorusu Yunana mitolojisindeki Aşk tanrısı olan Afrodit ile ilgili. Türkiye'nin ilk canlı mobil yarışması Hadi'de heyecan tam gaz devam ediyor ve kullanıcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bugünün (6 Mart Çarşamba) ikinci Hadi yarışmasının ipucu sorusu belli oldu. Peki, bugün sorulacak Hadi ipucu sorusu ve yanıtı nedir? Hadi'nin yayınladığı soru "Yunan mitolojisinde aşk tanrısı Afrodit hangi insanla, ölümlü ile aşk yaşamıştır?" şeklinde. Yarışmanın ilk ipucu sorusunun yanıtını sizler için araştırdık.

Hadi tarafından yayınlanan ipucu sorusu açıklaması şöyle:

hadi bugün 12.30'da!

Yunan mitolojisine ne kadar hakimsiniz sevgili hadiciler? Bugünkü ipucumuz güzellik ve aşk tanrıçası olarak bilinen Afrodit'in efsanesinden geliyor. Afrodit'in tanrılar dışında bir ölümlüyle de aşk yaşadığını biliyor muydunuz?

İşte cevabı!