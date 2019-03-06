Kayıp Efsane filmi konusu ne?- Kayıp Efsane oyuncuları kimler?

Günün en çok sorgulananlarını içeren trend listesinde Çin yapımı Kayıp Efsane (Mojin - The Lost Legend) filmi dikkat çekiyor. Chia-Lu Chang ve Muye Zhang tarafından senaryosu yazılan, yönetmenliğini ise Wuershan'ın yaptığı film, aksiyon, macera ve dram türüyle öne çıkıyor.

KAYIP EFSANE FİLMİ KONUSU

1990'lı yılların başında hayatlarını mezar yağmacılığı yaparak kazanan üç mojin; Hu Bayi, Wang Kaixuan ve Shirley Yang, emekli olarak New York'a yerleşirler. Bayi ve Shirley kendilerini romantik bir ilişki içinde bulurken, Kaixuan ise yaşadıkları hayattan ve finansal çöküntüden daha iyilerini hak ettiklerini düşünmektedir. Bu nedenle para kazanmak için son kez mezar yağmalamayı kabul eder. Bu araştırma esnasında Bayi'nin yirmi yıl önce ölen ve ilk aşkı olan Ding Shitian'ın hayatta olduğunu fark eder. Shitian'ın ölüm sebebini keşfetmek isteyen Kaixuan'a Bayi ve Shirley'in de katılmasıyla macera başlar.

KAYIP EFSANE OYUNCULARI

Kun Chen, Angelababy, Qi Shu, Keith Collea, Alex Eckstorm