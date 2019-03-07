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7 İpucu sorusu cevabı: oyunundaki karakterler kimler? 19.30 Hadi1000gamer

Son dönemin en popüler bilgi yarışmalarından olan ve mobil platformdan canlı olarak yapılan ilk bilgi yarışması olan Hadi’nin bu akşam 19.30’da yapacağı yarışma oyunculara hitap ediyor. Hadi1000 gamer ismi ile yapılacak olan yarışmanın ipucu sorusu belli oldu. Hadi Instagram hesabından yapılan ‘’ı kimler oynuyor sevgili hadiciler’ diye soruldu. 7 İpucu sorusu ve cevabı…

Giriş Tarihi: 7.3.2019 18:50
7 Mart Hadi İpucu sorusu cevabı: God Of War oyunundaki karakterler kimler? 19.30 Hadi1000gamer

7 Mart 19.30 Hadi İpucu sorusu cevabı belli oldu. Son dönemin en popüler bilgi yarışmalarından olan ve her yarışması yüzbinlerce kişi tarafından takip edilen Hadi'nin bu akşamki bölümü oyuncular için geliyor. Ünlü Twitch yayıncısı Jahrein'in sunumunu yapacağı 10 bin TL ödüllü yarışmanın ipucu sorusu cevabı yayınlandı. İşte Hadi İnstagram hesabından yapılan paylaşım: 'Konsol dünyasının gelmiş geçmiş en iyi oyunlarından biri olan God of War'ı kimler oynuyor sevgili hadiciler? Peki, hikayesi yunan mitolojisine dayanan bu oyunun karakterlerini ne kadar tanıyorsunuz?' İşte 7 Mart Hadi ipucu sorusu ve cevabı…

HADİ İPUCU SORUSU CEVABI! GOD OF WAR KARAKTERİ KİMDİR?

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7 Mart Hadi İpucu sorusu cevabı: God Of War oyunundaki karakterler kimler? 19.30 Hadi1000gamer
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