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ipucu sorusu cevabı: Emojilerde hangi spor saklı? Hadi emoji ipucu sorusu

Türkiye'nin ilk canlı bilgi yarışması ilk yarışması ile bugün 12.30'da! Hadi ipucu sorusu bugün emojiler ile ilgili... Sevilen yarışmada yarışan kullanıcılar "Bugünkü Hadi ipucu sorusu cevabı nedir?" ve "Hadi emojiler hangi spor saklı?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

Giriş Tarihi: 7.3.2019 09:30 Güncelleme Tarihi: 7.3.2019 09:54
Hadi ipucu sorusu cevabı: Emojilerde hangi spor saklı? Hadi emoji ipucu sorusu

Hadi'nin 7 Mart perşembe tarihli yarışmalarından ilkinin ipucu sorusu geldi! Hadi'de bugünün ilk ipucu sorusu hangi emojinin ne anlama geldiği ile ilgili. Türkiye'nin ilk canlı mobil yarışması Hadi'de heyecan tam gaz devam ediyor ve kullanıcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bugünün (7 Mart Perşembe) ilk Hadi yarışmasının ipucu sorusu belli oldu. Peki, bugün sorulacak Hadi ipucu sorusu ve yanıtı nedir? Hadi'nin yayınladığı soru "Emojilerde hangi spor saklı? şeklinde. Yarışmanın ilk ipucu sorusunun yanıtını sizler için araştırdık.

Hadi resmi hesabında yapılan açıklama şu şekilde:

hadi bugün 12.30'da!
Baktık ki hadiciler emoji kullanmayı çok seviyor, bu kez ipucumuz emojilerden gelsin dedik! Emojilerde hangi spor saklı? Tahminin varsa, yorumlarda buluşalım.

İşte hadi ipucu sorusunun yanıtını!

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Hadi ipucu sorusu cevabı: Emojilerde hangi spor saklı? Hadi emoji ipucu sorusu
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