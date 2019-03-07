Hadi ipucu sorusu cevabı: Emojilerde hangi spor saklı? Hadi emoji ipucu sorusu

Hadi'nin 7 Mart perşembe tarihli yarışmalarından ilkinin ipucu sorusu geldi! Hadi'de bugünün ilk ipucu sorusu hangi emojinin ne anlama geldiği ile ilgili. Türkiye'nin ilk canlı mobil yarışması Hadi'de heyecan tam gaz devam ediyor ve kullanıcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bugünün (7 Mart Perşembe) ilk Hadi yarışmasının ipucu sorusu belli oldu. Peki, bugün sorulacak Hadi ipucu sorusu ve yanıtı nedir? Hadi'nin yayınladığı soru "Emojilerde hangi spor saklı? şeklinde. Yarışmanın ilk ipucu sorusunun yanıtını sizler için araştırdık.

Hadi resmi hesabında yapılan açıklama şu şekilde:

hadi bugün 12.30'da!

Baktık ki hadiciler emoji kullanmayı çok seviyor, bu kez ipucumuz emojilerden gelsin dedik! Emojilerde hangi spor saklı? Tahminin varsa, yorumlarda buluşalım.

İşte hadi ipucu sorusunun yanıtını!