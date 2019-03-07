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Uzman Astrolog ile günlük 7 Mart 2019 Perşembe - |

konusunda milyonların aklına gelen ilk ve tek isim olan ile 7 Mart 2019 Perşembe için sabah.com.tr'de yayınlandı. Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların '' mahlası ile de bildiği Zeynep Turan, haftanın sonuna doğru yaklaşırken de sizler için koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarında bulundu. Peki, sizlere ne gibi işaretler verecek? Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda burcunuz bugün ne diyor? İşte, Astroloji ile 7 Mart 2019 Perşembe için günlük burç yorumunuz...

Giriş Tarihi: 7.3.2019 09:55 Güncelleme Tarihi: 7.3.2019 09:57
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumu 7 Mart 2019 Perşembe - Günlük burç yorumları | Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 7 Mart 2019 Perşembe günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayınlandı. Sosyal medya kullanıcılarının Twitburc olarak da tanıdığı Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 7 Mart 2019 Perşembe için günlük burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Yeniay'a serenat yapan yeryüzü!" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 7 MART 2019 PERŞEMBE | ASTROLOJİ

Astrogündem: Güneş-Neptün kavuşumu bilgi kirliliğine dikkat çekerken, her türlü siyasi yapıyı huzursuz edebilir. Doğru bilgiye ulaşmak önümüzdeki 20 gün oldukça zor olacak. Finans kuruluşlarının, siyasi alt yapılı kurumların gizli bilgileri ifşa olabilir.

KOÇ: Bugün fiziksel potansiyeli ortaya koyuyorsun. Sabrın bu dönem iç dünyanda şifa arayışına devam ediyor. Bugün yapıcı olman, ilişkilerde olumlu geri dönüşler almana yardımcı olacaktır. Ani ve dikkatsiz hareketlerin ufak kazalar atlatmana neden olabilir.

BOĞA: İnatçı tavırların daha da belirgin olduğu bir gün geçireceksin. Ancak bireysel davranman gün içinde sadece kendi işlerine odaklanmanı sağlıyor. Sabahki bezginliğin üzerinde ki etkisi gitgide azalıyor. Geçmişinle ilgili bazı pürüzlerden ders çıkartmaya çoktan başladın. Yeni ilişkinde aynı hatalara düşmek istemiyorsun.

İKİZLER: Atılımcı ve değişken yapını destekleyen bir gökyüzü hâkim ortamda. Bugün vereceğin kararlar geleceğine inşa olacak nitelikte olabilir. Yakın dostlarınla ve kardeşlerinle duygusal iletişim içinde olacağın konular gündemini meşgul edebilir. Onlara her türlü konuda güvenmek isteyebilirsin ama gönlün bildiğini okumaktan yana.

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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumu 7 Mart 2019 Perşembe - Günlük burç yorumları | Astroloji
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