Oflu Hoca Trakya'da filmi nerede çekildi? Oflu Hoca Trakya'da oyuncuları kimler, konusu ne?

Günün en çok sorgulananlarını içeren trend listesinde yerli yapım Oflu Hoca Trakya'da filmi öne çıkıyor. Ferhat Ergün tarafından senaryosu yazılan, yönetmenliğini ise Adem Kılıç ve Serkan Karaarslan'ın yaptığı film, komedi sahneleri ile dikkat çekiyor.

OFLU HOCA TRAKYA'DA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Oflu Hoca Trakya'da filminin çekimleri Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde gerçekleştirilmiştir.

FİLMİN KONUSU

Doğanspor'un başkanlığını yapan Oflu Hoca (Çetin Altay), genç yetenek Hayati'yi transfer etmek için Türkiye'nin öbür ucuna, Lüleburgaz'a gitmiştir. Ancak buraya ayak basar basmaz hiç beklemediği birşeyle karşılaşır. Her yönüyle bir Trakyalı olan Haspi de o gün hapisten çıkmıştır. Haspi dış görünüş olarak Oflu Hoca'nın tıpatıp kopyası gibidir, ancak karakterleri 180 derece farklıdır. Bu fiziksel benzerlik, Oflu Hoca ve Haspi'nin başına bela olacaktır.

OFLU HOCA TRAKYA'DA OYUNCULARI KİMLER?

Filmin oyuncu kadrosunda, Çetin Altay, Gökhan Yıkılkan, Gülhan Tekin, Bilal Çatalçekiç ve Bahtiyar Engin gibi isimler bulunuyor.