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1928'de Atatürk'ün halka yeni harfleri tanıttığı fotoğrafta hangisi kara tahta üzerinde görülen harflerden biri değildir?
1928'de Atatürk'ün halka yeni harfleri tanıttığı fotoğrafta hangisi kara tahta üzerinde görülen harflerden biri değildir?
Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve 1928'de Atatürk'ün halka yeni harfleri tanıttığı fotoğrafta hangisi kara tahta üzerinde görülen harflerden biri değildir? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 1928'de Atatürk'ün halka yeni harfleri tanıttığı fotoğrafta hangisi kara tahta üzerinde görülen harflerden biri değildir? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 9.3.2019 22:48Güncelleme Tarihi: 9.3.2019 22:49
1928'de Atatürk'ün halka yeni harfleri tanıttığı fotoğrafta hangisi kara tahta üzerinde görülen harflerden biri değildir?