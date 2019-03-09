200 yıl sonra Dünya'da, karada yaşayan en büyük memeli hangisi olacaktır?
Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Günümüzdeki tüketim trendleriyle 200 yıl sonra Dünya'da, karada yaşayan en büyük memeli hangisi olacaktır? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Günümüzdeki tüketim trendleriyle 200 yıl sonra Dünya'da, karada yaşayan en büyük memeli hangisi olacaktır? sorusu ve cevabı...
Giriş Tarihi: 9.3.2019 22:43Güncelleme Tarihi: 9.3.2019 22:44
ABD'de yapılan akademik bir araştırmaya göre günümüzdeki tüketim trendleriyle 200 yıl sonra Dünya'da, karada yaşayan en büyük memeli hangisi olacaktır?