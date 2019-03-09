BUGÜN NELER OLDU

Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, yine tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişilerde yüzde 11.87 izlenme oranı ve yüzde 28.32 izlenme payı, AB'de yüzde 9.18 izlenme oranı ve yüzde 23.62 izlenme payı ve 20+ABC1'de yüzde 11.11 izlenme oranı ve yüzde 25.52 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' her hafta olduğu gibi yine perşembe akşamına damga vurdu. Bölümün finalinde ise adeta tüm nefesler tutuldu. Çukurova'yı altüst eden onca olaydan sonra Yılmaz, Yamanlar'ın konağındaydı. Hem de müştemilatın bahçesinde keyifle kahvesini içiyor ve Demir'i bekliyordu. Onu bu şekilde gören Demir Yaman çılgına döndü ama bilmediği büyük bir gerçek vardı. Kuşaklardır ailesine ait olan, ailesinin tüm fertlerinin doğup büyüdüğü konak artık Yılmaz'ın! Dizinin bölüm etiketi #AileTablosu, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.