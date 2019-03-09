Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Medya Haberleri > Konak artık Yılmaz’ın

Konak artık Yılmaz’ın

atv’de yayımlandığı ilk bölümünden bu yana perşembe akşamlarına damga vuran yine tüm kategorilerde birinci oldu

MAGAZİN SERVİSİ Medya Haberleri
Giriş Tarihi: 9.3.2019
Konak artık Yılmaz’ın
Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, yine tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu. Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişilerde yüzde 11.87 izlenme oranı ve yüzde 28.32 izlenme payı, AB'de yüzde 9.18 izlenme oranı ve yüzde 23.62 izlenme payı ve 20+ABC1'de yüzde 11.11 izlenme oranı ve yüzde 25.52 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.
Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' her hafta olduğu gibi yine perşembe akşamına damga vurdu. Bölümün finalinde ise adeta tüm nefesler tutuldu. Çukurova'yı altüst eden onca olaydan sonra Yılmaz, Yamanlar'ın konağındaydı. Hem de müştemilatın bahçesinde keyifle kahvesini içiyor ve Demir'i bekliyordu. Onu bu şekilde gören Demir Yaman çılgına döndü ama bilmediği büyük bir gerçek vardı. Kuşaklardır ailesine ait olan, ailesinin tüm fertlerinin doğup büyüdüğü konak artık Yılmaz'ın! Dizinin bölüm etiketi #AileTablosu, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Konak artık Yılmaz’ın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN