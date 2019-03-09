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Yalova, 1995'te il olmadan önce hangi ilin ilçesiydi?

Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. 'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Yalova, 1995'te il olmadan önce hangi ilin ilçesiydi? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulanYalova, 1995'te il olmadan önce hangi ilin ilçesiydi? sorusu ve cevabı...

Giriş Tarihi: 9.3.2019 22:41 Güncelleme Tarihi: 9.3.2019 22:42
Yalova, 1995'te il olmadan önce hangi ilin ilçesiydi?

Yalova, 1995'te il olmadan önce hangi ilin ilçesiydi?

a) Bursa

b) İstanbul

c) Kocaeli

d) Sakarya

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Yalova, 1995'te il olmadan önce hangi ilin ilçesiydi?
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