Hadi ipucu cevabı: Yeryüzünde son dinozorun yaşadığı dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi neresidir?

Online yarışma platformu olan ve instagram üzerinden canlı bilgi yarışması yapan hadi öğlen ipucu sorusu yayınlandı. Yüzbinlerce kişinin online olarak aynı anda sorulara cevap verdiği Hadi hergün ipucu sorusu yayınlıyor. Öğlen saat 12.30 yarışmasının ipucu sorusu resmi hesapları üzerinden yayınlandı. Bireylerin internet üzerinden "Hadi ipucu cevabı ne" sorusu sıkça araştırılıyor. Bugünkü ipucu sorusu şöyle: Güneydoğu Asya ve Okyanusya'da yer alan, 18.000'in üzerinde adadan oluşan ve dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesinden bahsediyoruz. Peki yeryüzünde yaşayan son dinozorun burada bulunduğunu söylesek?

HADİ İPUCU SORUSU CEVABI