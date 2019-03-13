En güzel ve anlamlı 14 Mart Tıp bayramı mesajları burada! 14 Mart Tıp Bayramı resimli tebrik mesajları

Tıp bayramının kutlanma tarihi çok eskilere dayanıyor. İlk olarak 14 Mart 1827 yılında kutlanmaya başlamış ve günümüze kadar gelmeye devam etmiştir. Bu özel ve anlamlı günde bireyler gerek meslektaşları olsun gerek aile veya yakın dostlarının gününü kutlamak istiyorlar. Her yıl Mart ayının 14'ünde kutlanan bu özel gün için dostlarınıza gerek whatsApp gerek SMS gerekse Facebook ile en güzel Tıp Bayramı mesajlarını ve sözlerini sevdiklerinize gönderebilirsiniz.

TIP BAYRAMI İLK OLARAK NE ZAMAN KUTLANMAYA BAŞLANDI?

14 Mart 1827'de, II. Mahmut döneminde, Hekimbaşı Mustafa Behçet'in önerisiyle ilk cerrahhanenin, Şehzadebaşı'daki Tulumbacıbaşı Konağı'nda Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla kurulması, Türkiye'de modern tıp eğitiminin başladığı gün olarak kabul edilir. Okulun kuruluş günü olan 14 Mart, "Tıp Bayramı" olarak kutlanmaktadır.