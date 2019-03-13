Hadi ipucu sorusu cevabı: Tek göze takılan gözlük nedir? Kaşın hemen altına sıkıştırılarak kullanılan gözlük camının ismi - Hadi instagram

Hadi'nin 13 Mart Çarşamba tarihli yarışmalarından ilkinin ipucu sorusu geldi! Hadi'de bugünün ilk ipucu sorusu Tek göze takılan ve kaşın altına sıkıştırılan gözlükler ile ilgili.. Türkiye'nin ilk canlı mobil yarışması Hadi'de heyecan tam gaz devam ediyor ve kullanıcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bugünün (13 Mart Çarşamba) ilk Hadi yarışmasının ipucu sorusu belli oldu. Peki, bugün sorulacak Hadi ipucu sorusu ve yanıtı nedir? Hadi'nin yayınladığı soru "Tek göze takılan, kaşın hemen altına sıkıştırılarak kullanılan gözlük camının ismi nedir?" şeklinde. Yarışmanın ilk ipucu sorusunun yanıtını sizler için araştırdık.

Hadi Instagram hesabında yapılan açıklama şöyle: