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sorusu cevabı: Tek göze takılan gözlük nedir? Kaşın hemen altına sıkıştırılarak kullanılan gözlük camının ismi - Hadi instagram

Bugünün sorusu tek göze takılan gözlük ile ilgili! Türkiye'de on binlerce kişinin aynı anda yarıştığı Hadi'de günün ilk ipucu sorusu geldi! Her gün belli saatlerde düzenlenen yarışmaların bazılarında ipucu sorusu Hadi'nin resmi instagram sayfasında yayınlanıyor. Hadi ipucu sorusu ve cevabı, daima yarışmacılar için merak konusu oluyor. Bugünün sorusu "Tek göze takılan, kaşın hemen altına sıkıştırılarak kullanılan gözlük camının ismi nedir?" şeklinde. İşte tek göze takılan gözlük ile ilgili bilgiler!

Giriş Tarihi: 13.3.2019 09:39 Güncelleme Tarihi: 13.3.2019 09:54
Hadi ipucu sorusu cevabı: Tek göze takılan gözlük nedir? Kaşın hemen altına sıkıştırılarak kullanılan gözlük camının ismi - Hadi instagram

Hadi'nin 13 Mart Çarşamba tarihli yarışmalarından ilkinin ipucu sorusu geldi! Hadi'de bugünün ilk ipucu sorusu Tek göze takılan ve kaşın altına sıkıştırılan gözlükler ile ilgili.. Türkiye'nin ilk canlı mobil yarışması Hadi'de heyecan tam gaz devam ediyor ve kullanıcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bugünün (13 Mart Çarşamba) ilk Hadi yarışmasının ipucu sorusu belli oldu. Peki, bugün sorulacak Hadi ipucu sorusu ve yanıtı nedir? Hadi'nin yayınladığı soru "Tek göze takılan, kaşın hemen altına sıkıştırılarak kullanılan gözlük camının ismi nedir?" şeklinde. Yarışmanın ilk ipucu sorusunun yanıtını sizler için araştırdık.

Hadi Instagram hesabında yapılan açıklama şöyle:

hadi bugün 12.30'da!
Bugünkü ipucumuz dilimize Fransızcadan geçmiş, mono(tek) ve occulaire(mercek) kelimelerinin birleştirilip kısaltılmasıyla elde edilmiş bir kelimeden geliyor sevgili hadiciler! Tek gözde, kaşın hemen altına sıkıştırılarak kullanılan gözlük camının ismini kimler biliyor?

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Hadi ipucu sorusu cevabı: Tek göze takılan gözlük nedir? Kaşın hemen altına sıkıştırılarak kullanılan gözlük camının ismi - Hadi instagram
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