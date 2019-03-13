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’in ’ı diziden ayrıldı mı?

Çarşamba günlerinin reyting rekortmeni 'de seyirciyi şoke eden fragman yayınlanmıştı. ATV'de yayınlanan fenomen dizi Sen Anlat Karadeniz'in Vedat'ı yeni bölüm fragmanında ölmesi hayranlarını merak içinde bıraktı. Dizide 'a hayat veren ünlü oyuncu 'nun son fragmanda gözükmemesi de büyük merak konusu oldu. Peki Sen Anlat karadeniz'de Vedat ölüyor mu? Mehmet Ali Nuroğlu diziden ayrıldı mı?

Giriş Tarihi: 13.3.2019 09:50
Sen Anlat Karadeniz’in Vedat Sayar’ı Mehmet Ali Nuroğlu diziden ayrıldı mı?

Sen Anlat Karadeniz dizisinin hayranları için büyük gün geldi. Çarşamba günleri ATV'de ekranlara gelen ve reyting rekorları kıran Sen Anlat Karadeniz bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizinin yeni bölüm fragmanı seyirciyi şoke etmişti. Dizide kötü adam karakteri Vedat Sayar'a hayat veren Mehmet Ali Nuroğlu ölüyor. Sen Anlat Karadeniz fragmanını izleyen milyonlarca kişi "Sen Anlat Karadeniz Vedat ölüyor mu" sorusunu araştırıyor. Peki gerçekten Mehmet Ali Nuroğlu Vedat diziden ayrılıyor mu?

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Sen Anlat Karadeniz’in Vedat Sayar’ı Mehmet Ali Nuroğlu diziden ayrıldı mı?
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