Şeyma Subaşı'ndan son dakika bikinili fotoğraf paylaşımı!

Acun Ilıcalı'dan boşanması magazin gündemine son dakika olarak düşen Şeyma Subaşı'nın yaptığı her hareket olay olmaya devam ediyor. Boşandıktan hemen sonra yeni sevgilisiyle görüntülenen Şeyma Subaşı kızının velayetini de baba Acun'a kaptırmıştı. Eski eşyalarını satma kararı alan Şeyma Subaşı bu seferde havuz içerisinde bikinili fotoğraflarını ve video paylaştı.
Giriş Tarihi: 13.3.2019 15:55
Geçtiğimiz sene sonlarına doğru Acun Ilıcalı'dan boşanması gündeme son dakika olarak düşen Şeyma Subaşı son olarak havuzun içinden bikinili fotoğrafını paylaştı. Paylaştığı fotoğrafın altına "Yine bikinili fotoğraflara başladım" notunu düştü.