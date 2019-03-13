Şeyma Subaşı'ndan son dakika bikinili fotoğraf paylaşımı!

Geçtiğimiz sene sonlarına doğru Acun Ilıcalı'dan boşanması gündeme son dakika olarak düşen Şeyma Subaşı son olarak havuzun içinden bikinili fotoğrafını paylaştı. Paylaştığı fotoğrafın altına "Yine bikinili fotoğraflara başladım" notunu düştü.