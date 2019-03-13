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Son dakika.. görüntülerini çeken kariyerine son verdi

Dünyaca ünlü yıldızı son yaptıklarıyla gündeme damga vurdu. Güney Koreli pop yıldızı cinsel ilişkiye girdiği kadınların görüntülerini kaydedip başkalarıyla paylaştığını son dakika olarak itiraf etti. Dünya üzerinden milyonlarca hayranı olan pop yıldızı Jung Joon- young müzik kariyerine son verdiğini belirtti.

Giriş Tarihi: 13.3.2019 16:17
Son dakika.. Cinsel ilişki görüntülerini çeken Jung Joon-young kariyerine son verdi

Güney Koreli yıldızı , kadınlarla sırasında kaydettiği görüntüleri başkalarıyla paylaştığını itiraf etmişti. Jung, tepkiler sonrası müzik kariyerine son verdiğini açıkladı.

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Son dakika.. Cinsel ilişki görüntülerini çeken Jung Joon-young kariyerine son verdi
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