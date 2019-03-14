Kuzgun son bölüm izle! Kuzgun 6. bölüm fragmanında heyecan sürüyor...

Çarşamba akşamları Star TV ekranlarında yayınlanan Kuzgun'un son bölümü oldukça heyecanlıydı. Çarpıcı olayların yaşandığı 5. bölümde: Dila, babasının katilini bulmak isteyen Bora'nın avukatı oluyor ve ona yardım ediyor. Bunu fark eden Kuzgun, Bora'nın planlarını bozmak için karşısına çıkıyor ve babasını öldürdüğünü itiraf ediyor. Bunu öğrenen Bora, Meryem'e tuzak kurarak Kuzgun ile arasında olan savaşın şiddetini artırıyor.

DİLA, ADALET İLE SEVDİĞİ ADAM ARASINDA KALIYOR

Bu olayları öğrenen Dila, adalet ve sevdiği adam arasında kalıyor. Bora ile Kuzgun arasındaki savaşta yer alan Dila olayları öğrendikten sonra mahkemeye giderek Şeref Dağıstanlı cinayetini kimin işlediğini bildiğini söylüyor. Dila'nın ve Kuzgun'un vereceği kararlar hem Meryem'in hayatını etkileyecek hem de büyüyen savaşa yön verecektir. 5. bölümün bitmesinin hemen ardından 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, 6. bölüm fragmanında neler görüyoruz?

KUZGUN 6.BÖLÜM FRAGMANI

6. bölümde Meryem, Dila'nın uzattığı yardım elini tutmak istediğini söylüyor. Kuzgunu hayatından çıkarması için Dila'ya yalvaran Meryem, onu silahlardan, kurşunlardan, pis işlerden, şirketten ve hayatından çıkarmasını istiyor. Çocukların ve Kuzgun'un hayatının Dila'ya bağlı olduğunu ve ondan yardım istediğini görüyoruz.

KUZGUN 6. BÖLÜMDEN İLK SAHNE YAYINLANDI - YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kuzgun, başrollerinde Barış Arduç, Burcu Biricik, Settar Tanrıöğen, Hatice Aslan, Levent Ülgen, Caner Şahin, Ahsen Eroğlu ve Aytek Şayan'ın yer aldığı, senaristliğini Burcu Görgün Toptaş ve Özlem Yılmaz'ın yaptığı, yönetmen koltuğuna Bahadır İnce'nin oturduğu, Kerem Çatay ve Pelin Diştaş yapımcılığında 13 Şubat 2019 tarihinden itibaren Star TV'de yayınlanmaya başlayan bir dram dizisidir.