Hadi ipucu sorusu cevabı: Avrupa Leylek Köyü hangi ilimize bağlıdır? Avrup Leylek köyü nerede, Türkiye'de hangi şehirde?

Hadi'nin bugünkü ilk ipucu sorusu yayınlandı. Hadi'nin 15 Mart Cuma tarihli yarışmalarından ilkinin ipucu sorusu Avrupa Leylek Köyü ile ilgili. Türkiye'nin ilk canlı mobil yarışması Hadi'de heyecan tam gaz devam ediyor ve kullanıcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bugünün (15 Mart Cuma) ilk Hadi yarışmasının ipucu sorusu belli oldu. Peki, bugün sorulacak Hadi ipucu sorusu ve yanıtı nedir? Hadi'nin yayınladığı soru "2011 yılında Avrupa Tabiat Mirası Vakfı tarafından seçilen Avrupa Leylek Köyü hangi ilimize bağlıdır?" şeklinde. Yarışmanın ilk ipucu sorusunun yanıtını sizler için araştırdık.

Hadi'nin resmi instagram hesabında yaptığı açıklama şu şekilde: