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Hadi ipucu sorusu cevabı: hangi ilimize bağlıdır? Avrup Leylek köyü nerede, Türkiye'de hangi şehirde?

Türkiye'nin ilk canlı bilgi yarışması olan Hadi hem kazandırıyor, hem de öğretiyor. Hadi ipucu sorusu az önce yayınlandı. Soru ile ilgili... Hadi'nin bugünkü ilk ipucu sorusu "2011 yılında Avrupa Tabiat Mirası Vakfı tarafından seçilen Avrupa Leylek Köyü hangi ilimize bağlıdır?" şeklinde.. İşte bugünkü hadi ipucu sorusu ile ilgili bilgiler ve sorunun cevabı!

Giriş Tarihi: 15.3.2019 10:00 Güncelleme Tarihi: 15.3.2019 10:00
Hadi ipucu sorusu cevabı: Avrupa Leylek Köyü hangi ilimize bağlıdır? Avrup Leylek köyü nerede, Türkiye'de hangi şehirde?

Hadi'nin bugünkü ilk ipucu sorusu yayınlandı. Hadi'nin 15 Mart Cuma tarihli yarışmalarından ilkinin ipucu sorusu Avrupa Leylek Köyü ile ilgili. Türkiye'nin ilk canlı mobil yarışması Hadi'de heyecan tam gaz devam ediyor ve kullanıcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bugünün (15 Mart Cuma) ilk Hadi yarışmasının ipucu sorusu belli oldu. Peki, bugün sorulacak Hadi ipucu sorusu ve yanıtı nedir? Hadi'nin yayınladığı soru "2011 yılında Avrupa Tabiat Mirası Vakfı tarafından seçilen Avrupa Leylek Köyü hangi ilimize bağlıdır?" şeklinde. Yarışmanın ilk ipucu sorusunun yanıtını sizler için araştırdık.

Hadi'nin resmi instagram hesabında yaptığı açıklama şu şekilde:

bugün 12.30'da!
Bugünkü ipucumuz Uluabat Gölü'nün kenarında yer alan şirin bir köy hakkında sevgili hadiciler. Burası Türkiye'de leylek gözlemi yapılan ilk ve tek köy olduğu için 2011 yılında Avrupa Tabiat Mirası Vakfı tarafından Avrupa Leylek Köyü seçilmiş.?? Bu köyün hangi illimize bağlı olduğuna dair bir bilginiz var mı?

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Hadi ipucu sorusu cevabı: Avrupa Leylek Köyü hangi ilimize bağlıdır? Avrup Leylek köyü nerede, Türkiye'de hangi şehirde?
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