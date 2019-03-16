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'daki bir golf sahasındaki gölde, insan müdahalesi olmadan hangi hayvanlar yaşamaya başlamıştır?

Dünyanın en çok kazandıran ve 'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve 'daki bir golf sahasındaki gölde, insan müdahalesi olmadan hangi hayvanlar yaşamaya başlamıştır? sorusu merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 16.3.2019 23:32 Güncelleme Tarihi: 16.3.2019 23:32
Avustralya'daki bir golf sahasındaki gölde, insan müdahalesi olmadan hangi hayvanlar yaşamaya başlamıştır?

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Avustralya'daki bir golf sahasındaki gölde, insan müdahalesi olmadan hangi hayvanlar yaşamaya başlamıştır? sorusu ve cevabı...

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Avustralya'daki bir golf sahasındaki gölde, insan müdahalesi olmadan hangi hayvanlar yaşamaya başlamıştır?
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