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Boyun omurlarının üstten birincisine ne ad verilir?

Dünyanın en çok kazandıran ve 'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. 'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Boyun omurlarının üstten birincisine ne ad verilir? sorusu merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 16.3.2019 22:58
Boyun omurlarının üstten birincisine ne ad verilir?

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Boyun omurlarının üstten birincisine ne ad verilir? sorusu ve cevabı...

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Boyun omurlarının üstten birincisine ne ad verilir?
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