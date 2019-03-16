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İki arkadaşının, işini bırakıp kitap yazmaya zaman bulabilsin diye 1 yıllık maaşına denk parayı hediye ettikleri yazar hangi kitabı yazmıştır?

Dünyanın en çok kazandıran ve 'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. 'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve İki arkadaşının, işini bırakıp kitap yazmaya zaman bulabilsin diye 1 yıllık maaşına denk parayı hediye ettikleri yazar hangi kitabı yazmıştır? sorusu merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 16.3.2019 21:48
İki arkadaşının, işini bırakıp kitap yazmaya zaman bulabilsin diye 1 yıllık maaşına denk parayı hediye ettikleri yazar hangi kitabı yazmıştır?

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan İki arkadaşının, işini bırakıp kitap yazmaya zaman bulabilsin diye 1 yıllık maaşına denk parayı hediye ettikleri yazar hangi kitabı yazmıştır? sorusu ve cevabı...

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İki arkadaşının, işini bırakıp kitap yazmaya zaman bulabilsin diye 1 yıllık maaşına denk parayı hediye ettikleri yazar hangi kitabı yazmıştır?
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