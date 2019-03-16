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İki arkadaşının, işini bırakıp kitap yazmaya zaman bulabilsin diye 1 yıllık maaşına denk parayı hediye ettikleri yazar hangi kitabı yazmıştır?
İki arkadaşının, işini bırakıp kitap yazmaya zaman bulabilsin diye 1 yıllık maaşına denk parayı hediye ettikleri yazar hangi kitabı yazmıştır?
Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve İki arkadaşının, işini bırakıp kitap yazmaya zaman bulabilsin diye 1 yıllık maaşına denk parayı hediye ettikleri yazar hangi kitabı yazmıştır? sorusu merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 16.3.2019 21:48
İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan İki arkadaşının, işini bırakıp kitap yazmaya zaman bulabilsin diye 1 yıllık maaşına denk parayı hediye ettikleri yazar hangi kitabı yazmıştır? sorusu ve cevabı...