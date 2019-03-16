Nazım Hikmet sofralarına İstanbul'dan gelen hangi yiyecekten bahseder?
Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Nazım Hikmet sofralarına İstanbul'dan gelen hangi yiyecekten bahseder? sorusu merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 16.3.2019 23:40Güncelleme Tarihi: 16.3.2019 23:42
İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Nazım Hikmet sofralarına İstanbul'dan gelen hangi yiyecekten bahseder? sorusu ve cevabı...