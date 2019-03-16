Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Medya Haberleri > Nazım Hikmet sofralarına İstanbul'dan gelen hangi yiyecekten bahseder?

Nazım Hikmet sofralarına İstanbul'dan gelen hangi yiyecekten bahseder?

Dünyanın en çok kazandıran ve 'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. 'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Nazım Hikmet sofralarına İstanbul'dan gelen hangi yiyecekten bahseder? sorusu merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 16.3.2019 23:40 Güncelleme Tarihi: 16.3.2019 23:42
Nazım Hikmet sofralarına İstanbul'dan gelen hangi yiyecekten bahseder?

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Nazım Hikmet sofralarına İstanbul'dan gelen hangi yiyecekten bahseder? sorusu ve cevabı...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Nazım Hikmet sofralarına İstanbul'dan gelen hangi yiyecekten bahseder?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN