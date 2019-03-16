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Padişah III. Ahmed döneminde "şükûfe" almaya giden biri, ne almaya gitmiştir?

Dünyanın en çok kazandıran ve 'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. 'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Padişah III. Ahmed döneminde "şükûfe" almaya giden biri, ne almaya gitmiştir? sorusu merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 16.3.2019 23:30 Güncelleme Tarihi: 16.3.2019 23:31
Padişah III. Ahmed döneminde şükûfe almaya giden biri, ne almaya gitmiştir?

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Padişah III. Ahmed döneminde "şükûfe" almaya giden biri, ne almaya gitmiştir? sorusu ve cevabı...

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Padişah III. Ahmed döneminde "şükûfe" almaya giden biri, ne almaya gitmiştir?
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