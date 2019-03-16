Padişah III. Ahmed döneminde "şükûfe" almaya giden biri, ne almaya gitmiştir?
Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Padişah III. Ahmed döneminde "şükûfe" almaya giden biri, ne almaya gitmiştir? sorusu merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 16.3.2019 23:30Güncelleme Tarihi: 16.3.2019 23:31
İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Padişah III. Ahmed döneminde "şükûfe" almaya giden biri, ne almaya gitmiştir? sorusu ve cevabı...