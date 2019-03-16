Züleyha ve Müjgan kurtulabilecek mi?

BUGÜN NELER OLDU

YapımınıTIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' Perşembe akşamı yine tüm Türkiye'yi ekrana kilitledi! Küçük konağı Yılmaz'a kaptıran Demir Yaman, Şermin'in yaptığı bu büyük hatayı telafi edebilmek için elinden geleni ardına koymadı. Yılmaz'la bir şekilde uzlaşmaya varan Demir tam rahat bir nefes alacakken, yine altüst oldu. Yılmaz yine ondan önce hareket etmiş ve Demir'in çiftçilerden alacağı tüm portakalları satın almıştı. Üstelik Alman bir işadamıyla da anlaşma sağlamış, yine önüne geçmişti. Demir Yaman ne yaparsa yapsın yıllardır hüküm sürdüğü Çukurova topraklarında gücü eline geçiremiyordu. Artık tek bir çaresi kalmıştı, Yılmaz'ı ortadan kaldırmak. Öfkeden gözü dönen Demir, yüklü bir para karşılığı Yılmaz'ın arabasının frenlerini bozdurdu. Bilmediği bir şey vardı, Yılmaz kendi arabasını Müjgan'a verecekti. Üstelik Müjgan Doktor'un da arabasında davetsiz bir misafiri vardı; Züleyha! Yokuş aşağı frenleri tutmayan bir arabada giden Müjgan Doktor ve Züleyha kurtulabilecek mi? Perşembe günlerinin vazgeçilmezi 'Bir Zamanlar Çukurova' atv'de. Sosyal medyada Bir Zamanlar Çukurova konuşuldu. Dizinin bölüm etiketi #KendimEttim, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.