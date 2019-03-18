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Osmanlı toplumunda yeni doğan çocuk için kesilen kurbana 'akika' denirken aynı zamanda çocuğun neresi için de aynı ifade kullanılır?

Dünyanın en çok kazandıran ve 'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. 'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Osmanlı toplumunda yeni doğan çocuk için kesinle kurbana 'akika' denirken aynı zamanda çocuğun neresi için de aynı ifade kullanılır? sorusu merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 18.3.2019 21:17 Güncelleme Tarihi: 18.3.2019 21:29
Osmanlı toplumunda yeni doğan çocuk için kesilen kurbana 'akika' denirken aynı zamanda çocuğun neresi için de aynı ifade kullanılır?

İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Osmanlı toplumunda yeni doğan çocuk için kesilen kurbana 'akika' denirken aynı zamanda çocuğun neresi için de aynı ifade kullanılır? sorusu ve cevabı...

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Osmanlı toplumunda yeni doğan çocuk için kesilen kurbana 'akika' denirken aynı zamanda çocuğun neresi için de aynı ifade kullanılır?
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