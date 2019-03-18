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Osmanlı toplumunda yeni doğan çocuk için kesilen kurbana 'akika' denirken aynı zamanda çocuğun neresi için de aynı ifade kullanılır?
Osmanlı toplumunda yeni doğan çocuk için kesilen kurbana 'akika' denirken aynı zamanda çocuğun neresi için de aynı ifade kullanılır?
Dünyanın en çok kazandıran ve Türkiye'de televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle Atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi ve Osmanlı toplumunda yeni doğan çocuk için kesinle kurbana 'akika' denirken aynı zamanda çocuğun neresi için de aynı ifade kullanılır? sorusu merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 18.3.2019 21:17Güncelleme Tarihi: 18.3.2019 21:29
İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Osmanlı toplumunda yeni doğan çocuk için kesilen kurbana 'akika' denirken aynı zamanda çocuğun neresi için de aynı ifade kullanılır? sorusu ve cevabı...