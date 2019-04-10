Son dakika haberi: Acun Ilıcalı’nın 20 yaşındaki sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya kimdir? Şeyma Subaşı’na gönderme mi yaptı?

Geçtiğimiz sene Şeyma Subaşı'ndan ayrıldıktan sonra Itır Esen ile bir süre ismi anılan Acun Ilıcalı'nın Miami'de çekilen fotoğrafları magazin gündemine son dakika haberi olarak düştü. Son olarak ABD'nin Miami şehrinde motosiklet sürerken güzel bir sarışın ile görüntülenen Ilıcalı'nın yanındaki kadın herkes tarafından merak ediliyor. Sarışın güzel hakkında ortaya çıkan bilgiler ise, 20 yaşındaki kadının Çağla Ayça Altunkaya adında olduğu ve hemşirelik mezunu olduğu ortaya çıktı. Öteki tarafta Şeyma Subaşı ise İtalyan DJ Guido Senia ile birlikteliğini artık saklamayarak yakışıklı ismi İstanbul'da ağırlamıştı. Ayça Çağla Altunkaya kimdir? sorusu da vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor.