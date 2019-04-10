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haberi: ’nın 20 yaşındaki sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya kimdir? ’na gönderme mi yaptı?

Geçtiğimiz günlerde ’nın Miami’de çekilen fotoğrafları magazin gündemine olarak düşmüştü. ’ndan boşandıktan sonra ismi bir süre Itır Esen ile anılan Acun Ilıcalı son olarak Miami’de motosikletin sürerken güzel bir sarışın ile görüntülendi. O fotoğraftaki kadının isminin ise Ayça Çağla Altunkaya olduğu öğrenildi. Peki, Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya sevgilimi?

Giriş Tarihi: 10.4.2019 19:20 Güncelleme Tarihi: 13.1.2020 10:35
Son dakika haberi: Acun Ilıcalı’nın 20 yaşındaki sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya kimdir? Şeyma Subaşı’na gönderme mi yaptı?

Geçtiğimiz sene 'ndan ayrıldıktan sonra Itır Esen ile bir süre ismi anılan 'nın Miami'de çekilen fotoğrafları magazin gündemine haberi olarak düştü. Son olarak ABD'nin Miami şehrinde motosiklet sürerken güzel bir sarışın ile görüntülenen Ilıcalı'nın yanındaki kadın herkes tarafından merak ediliyor. Sarışın güzel hakkında ortaya çıkan bilgiler ise, 20 yaşındaki kadının Çağla Ayça Altunkaya adında olduğu ve hemşirelik mezunu olduğu ortaya çıktı. Öteki tarafta Şeyma Subaşı ise İtalyan DJ Guido Senia ile birlikteliğini artık saklamayarak yakışıklı ismi İstanbul'da ağırlamıştı. Ayça Çağla Altunkaya kimdir? sorusu da vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor.

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Son dakika haberi: Acun Ilıcalı’nın 20 yaşındaki sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya kimdir? Şeyma Subaşı’na gönderme mi yaptı?
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