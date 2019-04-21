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yayınlandı mı? 2. bölümü ne zaman?

Dünyada en çok sevilen ve izlenen diziler arasında olan ’in yeni sezonu ’de de olmak üzere tüm dünyada oldukça fazla ses getirmişti. 8. Sezonunun final olarak açıklanacağı dizinin ilk bölümü geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Bölümü izleyen bireyler 2. bölümü ne zaman yayınlanacak? Sorusunun yanıtını aratıyorlar. Bu konuyla ilgili bölümlerinin yayınlanma tarihleri açıklandı. Peki, Game Of Thrones ne zaman yayınlanacak? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 21.4.2019 19:24 Güncelleme Tarihi: 13.1.2020 10:36
Game Of Thrones yeni bölümü yayınlandı mı? Game Of Thrones 8. sezon 2. bölümü ne zaman?

Game Of Thrones yeni sezonuyla bu yıl yayınlanıyor. Geçtiğimiz günlerde ilk bölümü yayınlanan dizi tüm dünyada olay olmuş ve en çok konuşulanlar arasına girmeyi başarmıştı. Dünyanın en çok izlenen dizileri arasında ilk sıralarda yer alan dizi bu sezon ile birlikte final yapacak. Türkiye'de de oldukça rağbet gören dizinin ilk bölümünün yayınlanmasının ardından bireyler 'Game Of Thrones 8. Sezon 2. bölümü ne zaman yayınlanacak? Şeklinde aratmalar yapıyorlar. Biz de Sabah.com.tr olarak sizlere tüm detayları hazırladık. Peki, Game Of Thrones yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte yanıtı…

GAME OF THRONES 8. SEZON 2. BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Game Of Thrones'un bu sezonki bölümlerinin ne zaman yayınlanacağı takvimi hazırlandı. Game Of Thrones bölüm takvimlerini görmek için diğer sayfaya geçiniz…

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Game Of Thrones yeni bölümü yayınlandı mı? Game Of Thrones 8. sezon 2. bölümü ne zaman?
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