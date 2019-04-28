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30. hafta puan durumunda kıran kırana yarış! Güncel Süper Lig sıralaması

Spor Toto 'in bitimine sayılı haftalar kala, puan durumunda gerek şampiyonluk yarışı gerekse küme düşme hattında işler adeta karıştı. 30. hafta fikstürü neticesinde puan durumunda hareketlilik yaşanırken, küme düşme hattına yakın olan Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 1 puanla yetindi.Öte yandan, lider Başakşehir'in puan kaybı yaşamasıyla gözler Galatasaray'ın Konya maçına çevrildi. İşte, Süper Lig'de bu haftaya ilişki güncel sıralaması...

Giriş Tarihi: 28.4.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 28.4.2019 09:47
Süper Lig 30. hafta puan durumunda kıran kırana yarış! Güncel Süper Lig puan durumu sıralaması

Süper Lig'de üst ve alt sıralarda kıran kırana rekabet sürmeye devam ediyor. 30. hafta fikstürü neticesinde lider Başakşehir, Göztepe karşısında mağlubiyet yaşayıp 62 puanda kalırken, gözler Galatasaray'ın Konya deplasmanında, Beşiktaş'ın ise Ankaragücü ile evinde oynayacağı maçlara çevrildi. Göztepe ise, 30 puana ulaşarak Fenerbahçe'nin de puan kaybettiği haftada rakibiyle olan farkı 4'e indirdi.

Öte yandan, tarihinin en kötü sezonlarından birisini geçiren Fenerbahçe ise, sahasında Trabzonspor'la 90+7'de attığı gol sayesinde 1-1 berabere kaldı ve 1 puan aldı. Sarı lacivertli ekip böylece, 34 puana ulaşırken 14. sırada kaldı.

Düşme hattının en kritik maçında Pazar günü 16.00'da 29 puanla 17. olan Bursaspor ile 24 puanla son sıradaki Akhisarspor karşı karşıya gelecek.

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Süper Lig 30. hafta puan durumunda kıran kırana yarış! Güncel Süper Lig puan durumu sıralaması
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