Şeyma Subaşı'ndan son dakika açıklaması! Şeyma Subaşı '1.5 ay kaldı'

Yaptığı her hareket ile magazin gündemine oturmayı başaran Şeyma Subaşı ile ilgili son dakika haberi geldi. Geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı'dan sürpriz bir şekilde boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. Geçtiğimiz haftalarda sevgilisine İstanbul'u gezdiren Subaşı son olarak sevgilisi ile İtalya turu yapmıştı. Şeyma Subaşı dün akşam sevgilisinin canlı performansını izledi, bugün ise ikili sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda ne kadar mutlu olduklarını gösterdi. Uzun süredir kitap yazma hayali olma ve bunu kaleme dökmeye çalışan Subaşı'nın kitabıyla ilgili de detay ortaya çıktı. İşte Şeyma Subaşı ile ilgili tüm gelişmeler…

ŞEYMA SUBAŞI İLE İLGİLİ SON DAKİKA HABERİ! 'SADECE 1.5 AY KALDI'

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Şeyma Şubaşı, takipçilerine bir duyuru yaptı.