Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Medya Haberleri > Şeyma Subaşı'ndan son dakika açıklaması! Şeyma Subaşı '1.5 ay kaldı'

'ndan açıklaması! Şeyma Subaşı '1.5 ay kaldı'

ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı’dan tek celsede boşandıktan sonra gerçekleştirdiği her hareketi ile magazin gündemine oturan Şeyma Subaşı yaptığı paylaşımlar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’ndan boşandıktan hemen sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. Ünlü isim ile ilgili bir son dakika haberi daha geldi.

Giriş Tarihi: 1.5.2019 21:07 Güncelleme Tarihi: 1.5.2019 21:07
Şeyma Subaşı'ndan son dakika açıklaması! Şeyma Subaşı '1.5 ay kaldı'

Yaptığı her hareket ile magazin gündemine oturmayı başaran ile ilgili haberi geldi. Geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı'dan sürpriz bir şekilde boşandıktan sonra İtalyan DJ Guido Senia ile yeni bir ilişkiye başlamıştı. Geçtiğimiz haftalarda sevgilisine İstanbul'u gezdiren Subaşı son olarak sevgilisi ile İtalya turu yapmıştı. Şeyma Subaşı dün akşam sevgilisinin canlı performansını izledi, bugün ise ikili sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda ne kadar mutlu olduklarını gösterdi. Uzun süredir kitap yazma hayali olma ve bunu kaleme dökmeye çalışan Subaşı'nın kitabıyla ilgili de detay ortaya çıktı. İşte Şeyma Subaşı ile ilgili tüm gelişmeler…

ŞEYMA SUBAŞI İLE İLGİLİ SON DAKİKA HABERİ! 'SADECE 1.5 AY KALDI'

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden Şeyma Şubaşı, takipçilerine bir duyuru yaptı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şeyma Subaşı'ndan son dakika açıklaması! Şeyma Subaşı '1.5 ay kaldı'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN