Reyting sonuçları belli oldu mu? Çarpışma Bir Zamanlar Çukurova reyting sonuçları...

Bir Zamanlar Çukurova; yayınlandığı ilk günden itibaren reyting sonuçları listesinde birinci sırada olmaya devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova'da Vahide Perçin; Hündar Yaman karakterine hayat verirken Uğur Güneş, Yılmaz Akkaya karakterini canlandırıyor. Dizinin diğer oyuncuları arasında Murat Ünalmış (Demir Yaman), Hilal Altınbilek (Züleyha), Turgay Aydın (Sabahattin), Kerem Alışık (Ali Rahmet Fekeli), Bülent Polat (Gaffur), Senin Yeninci, Melike İpek Yalova yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova reyting sonuçlarında da oldukça iddialı!

Çarpışma dizisinin başrollerinde ise Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Melisa Aslı Pamuk, Onur Saylak gibi oyuncular yer alıyor.

16 MAYIS PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU!

AB KATEGORİSİ REYTİNG SONUÇLARI

Bir Zamanlar Çukurova; 9.75 reyting puanıyla AB kategorisinde birinci sırada yer aldı. ATV'de yayınlanan Sahur Vakitleri isimi program 4.51 reyting puanıyla 3. sırada yer alırken, Müge Anlı ile Tatlı Sert de 6. sırada yer aldı.

Çarpışma 2.48 reyting puanıyla 15. sırada yer aldı.

16 Mayıs Perşembe TOTAL reyting sonuçlarında da Bir Zamanlar Çukurova 12.06 reyting puanı ile birinci sırada yer aldı. Bir Zamanlar Çukurova'nın özeti 3. olurken Sahur Vakitleri programı 4. sırada yer aldı. Avlu 4.27 reyting puanıyla 8. oldu. Show TV'de yayınlanan Çarpışma dizisi de 2.24 reyting puanıyla 26. sırada yer aldı.