Çukur izle 66.yeni bölüm fragmanı yayında! Çukur son bölümde Aliço ölüyor mu?

Ekranların fenomen dizisi Çukur yeni bölüm fragmanları ve son bölümde yaşananlarıyla izleyenleri büyülüyor. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Çukur 66.bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. Reyting rekorları kıran ve sahneleriyle gönülleri fetheden Çukur son bölümde Çukur yeni düşmanı Azer Kurtuluş'un şokunu henüz atlatamamışken, Koçovalılar birbirlerinden bugüne kadar verdikleri kayıpların hesabını sormuştu. Peki Çukur yeni bölümde neler olacak?

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Çukur yeni bölüm fragmanları hız kesmeden yayınlanmaya devam ediyor. İşte Çukur 66.yeni bölüm fragmanı!

Çukur 66.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 65. BÖLÜM ÖZETİ…

HESAPLAR ORTAYA DÖKÜLÜYOR

Çukur yeni düşmanı Azer Kurtuluş'un şokunu henüz atlatamamışken, Koçovalılar birbirlerinden bugüne kadar verdikleri kayıpların hesabını soruyor. İdris tüm Koçovalı Kardeşleri eski günlerdeki gibi omuz omuza mücadele etmeleri için sürpriz bir hamleyle buluşturdu.