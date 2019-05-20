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149.yeni bölüm fragmanı yayında! Ertuğrul Bey tuzağı bozacak mı? İzle

TRT1’in trend dizisi izleyicisini son bölümde ekran başına kilitlemişti. Diriliş Ertuğrul 149. yeni bölüm fragmanı geçtiğimiz günlerde izleyicisiyle buluştu. Pazartesi günlerinin fenomeni dizisinde bu hafta tuzaklar ortaya çıkıyor. Son bölümde ise Ertuğrul Bey, Hülagü Han’ın gizli casus olan Arıkbuka ve Albastı tarafından tutsak edilmiş, Turgut ağır yaralanmış, Mergen ve Dumrul Alp öldürülmüştü. Peki sevilen dizi Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanında neler oluyor? Diriliş Ertuğrul 149.bölümde tuzak kuran kimler? İşte merak edilen ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 20.5.2019 17:47
Diriliş Ertuğrul 149.yeni bölüm fragmanı yayında! Ertuğrul Bey tuzağı bozacak mı? İzle

TRT1 ekranlarının vazgeçilmez dizisi Diriliş Ertuğrul son bölüm izleyicisini şoke etti. Ekranların reyting rekortmeni dizisinde bu hafta kılıçlar çekiliyor. Sevilen dizi Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanları ise merakla bekleniyor. Kaçıranlar ve yeniden tamamını izlemek isteyenler için Diriliş Ertuğrul 149.son bölümde yaşananlara haberimizde değindik. Final bölümüne de yaklaşan dizinin bu haftaki bölümünde Ertuğrul ve alpleri oradan kurtulduktan sonra tekrar Berke Han'a gitmek için harekete geçerler. Fakat Arıkbuka'yı öldüremezler.

İşte Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşanan ayrıntılar…

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Diriliş Ertuğrul 149.yeni bölüm fragmanı yayında! Ertuğrul Bey tuzağı bozacak mı? İzle
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