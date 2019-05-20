Diriliş Ertuğrul 149.yeni bölüm fragmanı yayında! Ertuğrul Bey tuzağı bozacak mı? İzle

TRT1 ekranlarının vazgeçilmez dizisi Diriliş Ertuğrul son bölüm izleyicisini şoke etti. Ekranların reyting rekortmeni dizisinde bu hafta kılıçlar çekiliyor. Sevilen dizi Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanları ise merakla bekleniyor. Kaçıranlar ve yeniden tamamını izlemek isteyenler için Diriliş Ertuğrul 149.son bölümde yaşananlara haberimizde değindik. Final bölümüne de yaklaşan dizinin bu haftaki bölümünde Ertuğrul ve alpleri oradan kurtulduktan sonra tekrar Berke Han'a gitmek için harekete geçerler. Fakat Arıkbuka'yı öldüremezler.

İşte Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşanan ayrıntılar…