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83. yeni bölüm fragmanında şok gelişme! Yavuz Komutan ölecek mi? İzle

83.yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Söz izleyicisi yeni bölüm fragmanlarını ve son bölümde neler yaşandığını merak ediyor. Star TV’nin iddialı dizisi Söz son bölümde heyecan zirvede yaşanıyor. Pazartesi akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Söz 83.bölümde Yavuz ve Tim, Erdem Komutan’ı kurtarmak için hayatlarını hiçe sayıyor. Peki TİM bu mücadeleyi nasıl sonlandırdı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 20.5.2019 17:49 Güncelleme Tarihi: 20.5.2019 17:49
Söz 83. yeni bölüm fragmanında şok gelişme! Yavuz Komutan ölecek mi? İzle

Star TV'nin fenomen dizisi Söz son bölüm izleyicisini ekran başına kilitledi. Ekranların reyting rekortmeni dizisinde bu hafta yer yerinden oynuyor. Dizi severler Söz yeni bölüm fragmanlarını merakla bekliyor. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Söz dizisi 83. Son bölümde yaşananlara haberimizde yer verdik. Yavuz'un giderek ilerleyen rahatsızlığını Tim öğrendikten sonra ne yapacak? Komutanlarını yaşatmak için Dragan'ın yerini bildiği panzehire ihtiyaçları vardır… İşte Söz fragmanı ve son bölümde yaşananlar…

SÖZ 83. BÖLÜMDE ŞOK GELİŞME! İŞTE SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR…

Yavuz ve Tim, Erdem Komutan'ı kurtarmak için hayatlarını hiçe sayarlar.

Erdem'in üzerindeki patlayıcıyı etkisiz hale getirmek için Dragan'a ihtiyacı olan Tim, Dragan'ı vermemek için canla başla mücadele eder. Fakat yaralı halde iki ateş arasında kalan Dragan kendinde değildir. Yavuz ve Tim, Erdem komutanlarının hayatını kurtarmak için başka bir yol bulmak zorundadır.

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Söz 83. yeni bölüm fragmanında şok gelişme! Yavuz Komutan ölecek mi? İzle
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