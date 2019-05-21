Çukur 66.son bölümde büyük yüzleşme var - Çukur 67.yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Çukur son 66.bölümün ardından gözler 67.yeni bölüm fragmanına çevrildi. Ekranların fenomen dizisi Çukur yeni bölüm fragmanları ve son bölümde yaşananlarıyla izleyenleri büyülüyor. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Çukur 66.bölümüyle reyting rekorları kırdı. Büyük hayran kitlesine sahip ve sahneleriyle gönülleri fetheden Çukur son bölümde Çukur yeni düşmanı Azer Kurtuluş'un şokunu henüz atlatamamışken, Koçovalılar birbirlerinden bugüne kadar verdikleri kayıpların hesabını sormuştu. Peki Çukur 67.yeni bölüm fragmanı izlendi mi? Son bölümde neler oldu?

ÇUKUR 67. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Çukur 67.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Çukur 66.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç, eline üçüncü bir siyah zarfın geçmesiyle deliye dönecek. Çukur'dakiler dört bir yanda Aliço'yu bulmak için seferber olacak. Emin adımlarla planını harekete geçiren Yücel, Timsah ile ittifak kuracak. Bu sırada Celasun'un geçmişte yaptığı bir hata, Meke'yle ikisini Azer'le yüzleştirecek. İkilinin büyük bir tehlike yaşayacağı bölümde, seyircilerin ilk sezondan bu yana büyük merakla bekledikleri Akın Koçovalı da hapishaneden tahliye olmak için gün sayacak. Cumali, babasının kaybıyla yıkılan Damla'nın yanında olabilmek için elinden geleni yaparken Damla, iki tercih arasında kalacak. Sena ve Akşın'ın kayıplarının ardından yeni bir kaybın yaşanması Çukur'da hiçbir şeyi eskisi gibi yapmayacak ve tüm dengeleri alt üst edecek.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 65. BÖLÜM ÖZETİ…

HESAPLAR ORTAYA DÖKÜLÜYOR

Çukur yeni düşmanı Azer Kurtuluş'un şokunu henüz atlatamamışken, Koçovalılar birbirlerinden bugüne kadar verdikleri kayıpların hesabını soruyor. İdris tüm Koçovalı Kardeşleri eski günlerdeki gibi omuz omuza mücadele etmeleri için sürpriz bir hamleyle buluşturdu.