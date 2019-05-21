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Çukur 66.son bölümde büyük yüzleşme var - Çukur 67.yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Show TV’nin nefes kesen dizisi Çukur izleyicisini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Çukur 66.bölüm izleyicisiyle buluştuktan sonra gözler 67.yeni bölüm fragmanına çevrildi. Çukur 66. Son bölümde Aliço’nun Yücel’in eline düşmesi gerilimi arttırdı. Nefes kesen sahneleriyle dizinin son bölümde heyecan zirvede yaşanmıştı. Son bölümde neler yaşandı göz atalım; Yamaç’ın her yerde Aliço’yu aradığı zaman Azer, “Karınla, yeğenin ölmüş. Söylesene Yamaç kaç para onların acısını kapatır!” sözleriyle Yamaç’ın bam teline basar. İkilinin kavgaya tutuştuğu sahneler gerilimi yükseltirken, kalabalık bir grubun kovaladığı Celasun ve Meke heyecanı artar. İşte Çukur 67.yeni bölüm fragman detayları ve son bölümde yaşananlar…

Giriş Tarihi: 21.5.2019 12:42 Güncelleme Tarihi: 21.5.2019 12:42
Çukur 66.son bölümde büyük yüzleşme var - Çukur 67.yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Çukur son 66.bölümün ardından gözler 67.yeni bölüm fragmanına çevrildi. Ekranların fenomen dizisi Çukur yeni bölüm fragmanları ve son bölümde yaşananlarıyla izleyenleri büyülüyor. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Çukur 66.bölümüyle reyting rekorları kırdı. Büyük hayran kitlesine sahip ve sahneleriyle gönülleri fetheden Çukur son bölümde Çukur yeni düşmanı Azer Kurtuluş'un şokunu henüz atlatamamışken, Koçovalılar birbirlerinden bugüne kadar verdikleri kayıpların hesabını sormuştu. Peki Çukur 67.yeni bölüm fragmanı izlendi mi? Son bölümde neler oldu?

ÇUKUR 67. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Çukur 67.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Çukur 66.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç, eline üçüncü bir siyah zarfın geçmesiyle deliye dönecek. Çukur'dakiler dört bir yanda Aliço'yu bulmak için seferber olacak. Emin adımlarla planını harekete geçiren Yücel, Timsah ile ittifak kuracak. Bu sırada Celasun'un geçmişte yaptığı bir hata, Meke'yle ikisini Azer'le yüzleştirecek. İkilinin büyük bir tehlike yaşayacağı bölümde, seyircilerin ilk sezondan bu yana büyük merakla bekledikleri Akın Koçovalı da hapishaneden tahliye olmak için gün sayacak. Cumali, babasının kaybıyla yıkılan Damla'nın yanında olabilmek için elinden geleni yaparken Damla, iki tercih arasında kalacak. Sena ve Akşın'ın kayıplarının ardından yeni bir kaybın yaşanması Çukur'da hiçbir şeyi eskisi gibi yapmayacak ve tüm dengeleri alt üst edecek.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 65. BÖLÜM ÖZETİ…

HESAPLAR ORTAYA DÖKÜLÜYOR

Çukur yeni düşmanı Azer Kurtuluş'un şokunu henüz atlatamamışken, Koçovalılar birbirlerinden bugüne kadar verdikleri kayıpların hesabını soruyor. İdris tüm Koçovalı Kardeşleri eski günlerdeki gibi omuz omuza mücadele etmeleri için sürpriz bir hamleyle buluşturdu.

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Çukur 66.son bölümde büyük yüzleşme var - Çukur 67.yeni bölüm fragmanı geldi mi?
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