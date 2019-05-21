Diriliş Ertuğrul 149.yeni bölüm fragmanında büyük kuşatma var! Diriliş Ertuğrul son bölümde neler oldu?

TRT1 ekranlarının vazgeçilmez dizisi Diriliş Ertuğrul son bölüm izleyicisini şoke etti. Diriliş Ertuğrul 149.yeni bölüm izleyicisiyle buluşmayı bekliyor. Sevilen dizi Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanları ise merakla bekleniyor. Ekranların reyting rekortmeni dizisinde bu hafta kılıçlar çekiliyor. Kaçıranlar ve yeniden tamamını izlemek isteyenler için Diriliş Ertuğrul 149.son bölümde yaşananlara haberimizde değindik. Final bölümüne de yaklaşan dizinin bu haftaki bölümünde Ertuğrul ve alpleri oradan kurtulduktan sonra tekrar Berke Han'a gitmek için harekete geçerler. Fakat Arıkbuka'yı öldüremezler. İşte Diriliş Ertuğrul son bölümde yaşananlar...

İşte Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşanan ayrıntılar…