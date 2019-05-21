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149.yeni bölüm fragmanında büyük kuşatma var! Diriliş Ertuğrul son bölümde neler oldu?

Büyük hayran kitlesine sahip son bölümün ardından gözler 149.yeni bölüm fragmanına çevrildi. TRT1’in trend dizisi Diriliş Ertuğrul izleyicisini son bölümde ekran başına kilitlemişti. Diriliş Ertuğrul 149. yeni bölüm fragmanı geçtiğimiz günlerde izleyicisiyle buluştu. Pazartesi günlerinin fenomeni dizisinde bu hafta tuzaklar ortaya çıkıyor. Son bölümde ise Ertuğrul Bey, Hülagü Han’ın gizli casus olan Arıkbuka ve Albastı tarafından tutsak edilmiş, Turgut ağır yaralanmış, Mergen ve Dumrul Alp öldürülmüştü. Peki sevilen dizi Diriliş Ertuğrul 149. yeni bölüm fragmanında neler oluyor? Son bölümde yaşananlar neler?

Giriş Tarihi: 21.5.2019 10:27 Güncelleme Tarihi: 21.5.2019 10:27
Diriliş Ertuğrul 149.yeni bölüm fragmanında büyük kuşatma var! Diriliş Ertuğrul son bölümde neler oldu?

TRT1 ekranlarının vazgeçilmez dizisi Diriliş Ertuğrul son bölüm izleyicisini şoke etti. Diriliş Ertuğrul 149.yeni bölüm izleyicisiyle buluşmayı bekliyor. Sevilen dizi Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanları ise merakla bekleniyor. Ekranların reyting rekortmeni dizisinde bu hafta kılıçlar çekiliyor. Kaçıranlar ve yeniden tamamını izlemek isteyenler için Diriliş Ertuğrul 149.son bölümde yaşananlara haberimizde değindik. Final bölümüne de yaklaşan dizinin bu haftaki bölümünde Ertuğrul ve alpleri oradan kurtulduktan sonra tekrar Berke Han'a gitmek için harekete geçerler. Fakat Arıkbuka'yı öldüremezler. İşte Diriliş Ertuğrul son bölümde yaşananlar...

İşte Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşanan ayrıntılar…

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Diriliş Ertuğrul 149.yeni bölüm fragmanında büyük kuşatma var! Diriliş Ertuğrul son bölümde neler oldu?
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