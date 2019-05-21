Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 139.yeni bölüm fragmanı yayında mı? EDHO son 138.bölümde şok sahne- İzle

Fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicisini son bölümde ekran başına kilitledi. Her Salı saat 20.00'da yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında Zeki yine plan peşindedir. ATV'nin en çok izlenen trend dizisinde bu hafta yer yerinden oynuyor. Gelin birlikte EDHO son bölümde neler yaşanacak göz atalım; Düşmanlarını birbirine kırdırmak için Tahsin'i de dahil ettiği planla, Façalıların deposundaki Çakırbeyli silahları çok gizli bir operasyonla örgüte satılır. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 139.yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İşte son bölümde yaşananlar…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 138.bölümünde neler oluyor?

İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde yaşananlar...