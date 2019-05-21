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gün birincisi kim? İşte 21 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu

Fatih Ürek’in eğlenceli sunumuyla hafta içi evlerimize konuk olan puan durumu güncel olarak yayınlanıyor. Gelinler yarışıyor, kaynanalar puanlarını veriyor. Gün sonunda birinci olan ve çeyrek altını kazanan yarışmacı açıklanıyor. 21 Mayıs Gelinim Mutfakta bugünün birincisi ve puan durumu tablosu gün içinde belli oldu. Heyecan dolu programın 307. bölümünde; Ezgi ve Gülcan arasında büyük kavga çıkıyor! Gülcan, Ezgi'yi kendisini kıskanmakla suçluyor. Sert tartışmadan sonra Fatih Ürek, diskalifiye kararı almak zorunda kalıyor. Peki Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl sonuçlandı, kim diskalifiye oldu? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 21.5.2019 17:45 Güncelleme Tarihi: 21.5.2019 17:45
Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? İşte 21 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu

Hafta içi her gün saat 12.45'te yayınlanan Gelinim Mutfakta puan durumları merak ediliyor.Gelinler ve kaynanaların heyecan dolu yarışması Gelinim Mutfakta bugünün birincisi açıklandı. Bugün 307.bölümüyle ekranlara gelen Gelinim Mutfakta izleyicileri kahkaha ve entrika doydu. Mutfakta yükselen sesler üzerine Fatih Ürek iki gelini de bağırarak susturmaya çalıştı. Ezgi, diskalifiyeden döndü. Fatih Ürek iki gelini de susturmaya çalıştı. Ezgi ve Gülcan arasında ki kavganın nedeni ne? Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl, gün birincisi kim oldu, kim diskalifiye oldu?

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Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? İşte 21 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu
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