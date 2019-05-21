Gelinim Mutfakta gün birincisi kim? İşte 21 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu

Hafta içi her gün saat 12.45'te yayınlanan Gelinim Mutfakta puan durumları merak ediliyor.Gelinler ve kaynanaların heyecan dolu yarışması Gelinim Mutfakta bugünün birincisi açıklandı. Bugün 307.bölümüyle ekranlara gelen Gelinim Mutfakta izleyicileri kahkaha ve entrika doydu. Mutfakta yükselen sesler üzerine Fatih Ürek iki gelini de bağırarak susturmaya çalıştı. Ezgi, diskalifiyeden döndü. Fatih Ürek iki gelini de susturmaya çalıştı. Ezgi ve Gülcan arasında ki kavganın nedeni ne? Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl, gün birincisi kim oldu, kim diskalifiye oldu?