Söz dizisi 83. son bölümde flaş gelişme! Söz 84. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yavuz yaşıyor mu?

Söz 84.yeni bölüm fragmanı son bölümün ardından araştırılmaya başlandı. Star TV'nin fenomen dizisi Söz son bölüm izleyicisini ekran başına kilitledi. Ekranların reyting rekortmeni dizisinde bu hafta yer yerinden oynuyor. Dizi severler Söz yeni bölüm fragmanlarını merakla bekliyor. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Söz dizisi 83. Son bölümde yaşananlara haberimizde yer verdik. Yavuz'un giderek ilerleyen rahatsızlığını Tim öğrendikten sonra ne yapacak? Komutanlarını yaşatmak için Dragan'ın yerini bildiği panzehire ihtiyaçları vardır… İşte Söz fragmanı ve son bölümde yaşananlar…

SÖZ 84.YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Söz 84.yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

SÖZ 83. BÖLÜMDE ŞOK GELİŞME! İŞTE SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR…

Yavuz ve Tim, Erdem Komutan'ı kurtarmak için hayatlarını hiçe sayarlar.

Erdem'in üzerindeki patlayıcıyı etkisiz hale getirmek için Dragan'a ihtiyacı olan Tim, Dragan'ı vermemek için canla başla mücadele eder. Fakat yaralı halde iki ateş arasında kalan Dragan kendinde değildir. Yavuz ve Tim, Erdem komutanlarının hayatını kurtarmak için başka bir yol bulmak zorundadır.