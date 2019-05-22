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150.yeni bölüm fragmanı yayında mı? Son 149.bölümde obada işler karışıyor- İzle

TRT1 ekranlarının soluksuz izlenen dizisi 149.son bölümün ardından gözler 150.yeni bölüm fragmanına çevrildi. Sevilen dizi Diriliş Ertuğrul izleyicisini son bölümde ekran başına kilitledi. Bu hafta efsane bir bölümde ekrana gelecek olan Diriliş Ertuğrul 149.bölümde yine heyecan zirvede yaşanacak. Ertuğrul Bey bu mutluluğu perçinlemek üzere daha önce evlilik sözü verdiği İlbilge Hatun ile konuşmuş ve yakın zamanda bu meseleyi sonuçlandırmak istediğini bildirmişti. Ertuğrul Bey ve İlbilge evlenecek mi? ve son bölümde yaşananlar haberimizin detaylarında…

Giriş Tarihi: 22.5.2019 17:00
Diriliş Ertuğrul 150.yeni bölüm fragmanı yayında mı? Son 149.bölümde obada işler karışıyor- İzle

Diriliş Ertuğrul 150.yeni bölüm fragmanı yayına girmeyi bekliyor. TRT1 ekranlarının dolu dizgin izlenen yapımı Diriliş Ertuğrul Son 149.bölümde obada işler karışıyor. Bu hafta Diriliş Ertuğrul izleyicileri son bölümde şok geçirecek sahnelere tanık olacak. Ertuğrul Bey Albastı'yı öldürdükten sonra abisi Gündoğdu'yu Arıkbuka'nın tuzağından kurtarmış ve obaya dönmüştü. İşte Diriliş Ertuğrul 150.yeni bölüm fragman bilgisi ve son bölüm özeti!

Diriliş Ertuğrul 149.bölümü 22 Mayıs Çarşamba akşamı TRT1 ekranlarında sizlerle olacak. İşte 149.bölümde yaşanacaklar haberimizin devamında…

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Diriliş Ertuğrul 150.yeni bölüm fragmanı yayında mı? Son 149.bölümde obada işler karışıyor- İzle
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