Diriliş Ertuğrul ne zaman final yapacak? Diriliş Ertuğrul final tarihi belli oldu!

Son dönemin en popüler dizilerinden olan Diriliş Ertuğrul bu akşam 149. Bölümüyle ekranlara geldi. Finale doğru yaklaşan dizinin son bölümünde yaşananlar büyük bir heyecan ile sevenleri tarafından takip edildi. Dizi sezonunun sonlarına gelmemiz ile birlikte bu sezon final sezonu olacağı belli olan Diriliş Ertuğrul'un ne zaman sonlanacağı bireyler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Diriliş Ertuğrul ne zaman final yapacak? İşte yanıtı…

DİRİLİŞ ERTUĞRUL NE ZAMAN FİNAL YAPACAK? DİRİLİŞ ERTUĞRUL FİNAL TARİHİ

Ekranların sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un final tarihi belli oldu. Diriliş Ertuğrul önümüzdeki hafta (29 Mayıs) Çarşamba günü yayınlanan bölümüyle ekranlara veda edecek.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 149. BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Ertuğrul Bey Albastı'yı öldürdükten sonra abisi Gündoğdu'yu Arıkbuka'nın tuzağından kurtarmış ve obaya dönmüştü. Cenkte ağır yaralanan Turgut iyileşmiş, Ertuğrul Bey ve Gündoğdu'nun da obaya sağ salim dönmesi obayı bayram yerine çevirmişti. Ertuğrul Bey bu mutluluğu perçinlemek üzere daha önce evlilik sözü verdiği İlbilge Hatun ile konuşmuş ve yakın zamanda bu meseleyi sonuçlandırmak istediğini bildirmişti. Ertuğrul Bey ve İlbilge evlenecek mi?

Abisinin öldürülüşünü hazmedemeyen Sırma Arıkbuka ile iletişime geçip işbirliği yapmak istediğini söylemişti. Bunun üzerine Arıkbuka, Ertuğrul Bey'in Berke Han'ın adamlarıyla buluşacağı yeri öğrenmiş ve Ertuğrul Bey'e tuzak kurmuştur.

Ertuğrul Bey bu tuzaktan kurtulabilecek mi? Sırma ve Arıkbuka'nın hain işbirliği sonucunda neler olacak?